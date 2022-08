Tifozët e Comos në ekstazë, zyrtarizohet ish-i Barcelonës

Tani ka ardhur edhe zyrtarizimi. Skuadra italian, Como, ka informuar se ka nënshkruar me spanjollin Cesc Fabregas, i cili sapo ka mbyllur përvojën me Monacon në kampionatin francez.

35-vjeçari është pritur me entuziazëm nga tifozët e Comos, që me këtë lëvizje tregon që ka ambicie të mëdha për t’u ngjitur në elitën e futbollit italian.

Fabregas, i cili në karrierën e tij ka luajtur me klube të mëdha si Barcelona, Arsenal e Chelsea, ka nënshkruar kontratë 2-vjeçare dhe do të veshë fanellën me numër 4.

