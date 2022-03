Tifozët kërkojnë largimin e Messit dhe Neymar, Pochettino: Jam shumë i mërzitur

Lionel Messi dhe Neymar janë vënë në shënjestër të talljeve të tifozëve të Paris Saint-Germain gjatë ndeshjes kundër Bordeaux.

Ndërsa ka reaguar pas këtij episodi, trajneri i parizienëve, Mauricio Pochettino theksoi se ishte shumë i mërzitur nga çfarë kishte ndodhur.

“Çdokush që e do PSG-në është i mërzitur pas zhgënjimit në Madrid. Unë jam i mërzitur me çfarë përjetova sot. E kuptojmë zhgënjimin dhe inatin. Ne po e përjetojmë të njëjtën gjë si skuadër. E kemi për detyrë të mbajmë përgjegjësi për çfarë ndodhi.”-theksoi tekniku.

Ndonëse, PSG fitoi me rezultatin 3-0, dyshja u prit me inat nga mbështetësit e skuadrës së tyre, madje me Neymar u tallën keq kur shënoi golin e dytë të ndeshjes.