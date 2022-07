Tifozja e Inter bën namin në Instagram, zikaltërit një motiv më shumë për të shkëlqyer

Një nga klubet me më shumë tifozë në Itali është edhe Inter dhe sigurisht mes tyre ka edhe nga ato tifozet speciale të cilat bëjnë që temperaturat e larta të verës të ndjehen edhe më shumë.

Ky është rasti i Eleonora Tonin që së fundmi ka publikuar një set fotosh në Instagram dhe me siguri i ka lumturuar pa masë 100 mijë ndjekësit e saj, përfshirë edhe tifozerinë zikaltër. Pas këtyre fotove, edhe të besuarit e trajnerit Simone Inzaghi duhet të jenë ndjerë më të motivuar për të bërë mirë gjatë sezonit pasi me siguri “shpërblimi” nuk do të mungojë.