Tirana e Partizani zbresin në fushë për testet e radhës, ja kundërshtarët dhe orari

Tirana dhe Partizani ndodhen në Turqi dhe Slloveni, respektivisht, ku po përgatiten për qualifikueset e kupave të Europës.

Ndërkohë të dyja këto skuadra janë duke zhvilluar vazhdimisht ndeshje miqësore për të testuar dhe për të mbajtur në formë lojtarët.

Ditën e sotme Tirana do të zhvillojë një ndeshje miqësore ndaj Hermannstadt, që është planifikuar të luhet në orën 16:00 me të Shqipërisë dhe 17:00 me të Turqisë.

Ndërsa Partizani do të luajë në orën 18:00 kundër sllovenëve të NK Dekani, me takimin që do të luhet në “Slovenj Gradec”.