Tirana “flirton” me titullin e 26-të, rekordet që mund të barazojnë “bardheblutë”

Diferenca mes Tiranës dhe Laçit u thellua edhe më shumë në javën e 25-të të “Abissnet Superiore”. “Bardheblutë” triumfuan në klasiken e futbollit shqiptar ndaj Vllaznisë me rezultatin 1-2, ndërkohë që ndjekësit e Laçit nuk u përgjigjën në të njëjtën formë ndaj Skëndërbeut, ku u ndalën në një barazim pa gola, për ta çuar diferencën ndërmjet tyre në 10 pikë.

Kryeqytetasit kanë vendosur veton në kampionat me 17 fitore, 5 barazime dhe vetëm 3 humbje. Plot 56 pikë të grumbulluara që i japin ekipit të Orges Shehit komoditetin e duhur për javët në vijim. Duke qenë se Tirana ka ruajtur nivelin konstant të paraqitjeve nga starti i edicionit deri më tani, kanë mundësinë që të përsërisin edhe disa rekorde të famshme të historisë së artë bardheblu.

Trajneri i fundit që e niste sezonin në krye të kryqytetasve dhe e mbyllte në fund me kurorën e titullit kampion ishte Sulejman Starova në edicionin 2004-2005. Orges Shehi që u emërua në pankinën e 25 herë kampionëve në 27 Janarin e vitit të kaluar është shumë pranë përsëritjes të të njëjtit sukses.

Tekniku 44-vjeçar e mori në një situatë komplekse skuadrën asokohe, ndërkohë që me kalimin e kohës implementoi idetë dhe filozofinë e tij, ndihmuar edhe nga transferimet e goditura në merkaton e verës për të formuar një skuadër të denjë për titullin kampion.

Starova jo vetëm që i dha titullin e 22-të Tiranës në edicionin 2004-2005, por vendosi edhe një kuotë rekord prej 84 pikësh të grumbulluara përgjatë sezonit, që vijon të mbetet në fuqi edhe sot e kësaj dite.

Tirana e Orges Shehit ka koleksionuar 56 pikë ndërsa kanë mbetur edhe 11 javë për t’u luajtur, rekordi mbetet larg por aspak i pamundur për një skuadër që ka në organikë sulmin dhe njëkohësisht mbrojtjen më të mirë. 47 gola të shënuar dhe 17 të pësuar, “bardheblutë” kanë dëshmuar se kanë kualitetet e duhura për t’i konkluduar me sukses ambiciet e tyre maksimale. Jo vetëm në planin ekipor por edhe në aspektin individual, “bardheblutë” mund të barazojnë rekorde të rëndësishme.

Taulant Seferi kryeson listën e golashënuesve me 14 gola vetëm 2 më shumë se Guindo i Laçit. Lojtari, i cili nënshkroi përfundimisht me “bardheblutë” për tre sezone në verën e shkuar, ka spikatur me performancat sublime duke marrë edhe stafetën e protagonistit. Nëse vijon në këto ritme dhe e mbyll sezonin si krye-golashënues do bëhej lojtari i parë i Tiranës që prej sezonit të largët 2008-2009 që fiton Këpucën e Artë. Asokohe, ishte Migen Memelli, që si trajner sapo mbylli bashkëpunimin me Skëndërbeun, që fitonte çmimin individidual në titullin e 24-të të Tiranës me 22 gola të shënuar.

Seferi ka mbajtur denjësisht peshën e sulmit deri në këtë pikë të sezonit ku së bashku me Xhixhën kanë kontribuar në pjesën më të madhe të realizimeve. 11 finalet e mbetura, “bardheblutë” do tentojnë me çdo kusht t’i finalizojnë me sukses, për të shënjuar një tjetër etapë të lavdishme të historisë së tyre 102 vjeçare.