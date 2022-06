Merkato Superiore/ Tirana gjen pasuesin e Hoxhallarit, ja të gjitha lëvizjet zyrtare

Abissnet Superiore uli siparin me Tiranën kampione dhe Vllazninë fituese të Kupës së Shqipërisë, teksa tashëm skuadrat kanë padyshim vëmendjen te merkatoja dhe 4 prej tyre edhe në eliminatoret e Kupave të Europës.

Më poshtë do të pasqyrojmë të gjithë lëvizjet zyrtare të 10 klubeve të Superiores, me artikullin që do të përditësohet vazhdimisht,orë pas ore, për t’u mbajtur të informuar mbi gjithçka nga merkatoja.

Për të mësuar më shumë mbi detajet e transferimit, mund të klikoni te emri i lojtarit që ju intereson dhe do të drejtoheni automatikisht në linkun e lajmit që konfirmon marrëveshjen.

Në përditësim…

Tirana:

Afrime:

Albano Aleksi (Mesfushor)

Florent Hasani (Sulmues)

Ardit Hila (Mesfushor)

Besir Iseni (Mbrojtës)

Largime:

Erjon Hoxhallari (Mbrojtës)

Andri Stafa (Mesfushor)

Mario Beshiraj (Sulmues)

Engjëll Hoti (Mesfushor)

Gentian Muça (Mbrojtës)

Ardit Toli (Mesfushor)

Michael Ngo’o ? (Sulmues)

Laçi:

Afrime:

Luka Cucin (Mbrojtës)

Michael Babatunde (Mesfushor)

Largime:

Alen Sherri (Portier)

Julian Shehu (Mesfushor)

Ardit Deliu (Mesfushor)

Aleksander Ignjatovic (Mbrojtës)

Bashkim Velija (Mbrojtës)

Partizani:

Afrime:

Engjëll Hoti (Mesfushor)

Bruno Telushi (Mesfushor)

Matei Cvetanovski (Sulmues)

Bekim Rexhepi (Portier)

Edison Ndreca (Mbrojtës – në huazim)

David Atanaskoski (Mbrojtës)

Largime:

Stenio Junior

Kristi Kote (Mesfushor)

Aleksander Damcevski (Mbrojtës)

Milan Mirosavljev (Sulmues)

Herald Marku (Mesfushor)

Kukësi:

Afrime:

Skënder Gega (Trajner)

Jakup Berisha (Mesfushor)

Antonio Ilieski (Mbrojtës)

Ante Zivkovic (Sulmues)

Kristi Kote (Mesfushor)

Arbër Basha (Mesfushor)

Largime:

Diego Longo – trajner

Vasil Shkurtaj (Sulmues)

Pablo De Lucas (Mesfushor)

Ardit Hila (Mesfushor)

Emiliano Musta (Mbrojtës)

Vitor Feijao (Sulmues)

Dashamir Xhika (Portier)

Kristi Marku (Mbrojtës)

Vllaznia:

Afrime:

Lorik Boshnjaku (Mesfushor)

Dajan Shehi (Mbrojtës)

Kaina Nunez (Sulmues)

Rejan Alivoda (Mesfushor)

Kristijan Vulaj (Mesfushor)

Marko Juriç (Mbrojtës)

Herald Marku (Mesfushor)

Largime:

Ardit Krymi (Mesfushor)

Victor Da Silva (Mesfushor)

Fahrudin Djurdjevic (Sulmues)

Fallou Diagne (Mbrojtës)

Abdurrahman Fangaj (Mbrojtës)

Zinedin Mustedanagic (Mesfushor)

Mevlan Adili (Mbrojtës)

Teuta:

Afrime:

Largime:

Albano Aleksi (Mesfushor)

Filip Ivanoviç (Mbrojtës)

Blagoja Todorovski (Mbrojtës)

Sebino Plaku (Sulmues)

Kastrioti:

Afrime:

Largime:

Spartak Ajazi (Sulmues)

Edon Hasani

Kaina Nunes

Arbër Basha (Mesfushor)

Elton Vata (Portier)

Sokol Neziri (Mbrojtës)

Egnatia:

Afrime:

Edlir Tetova – Trajner

Nehar Sadiki (Mbrojtës)

Ilir Camaj (Sulmues)

Alen Sherri (Portier)

Emiliano Musta (Mbrojtës)

Abdurrahman Fangaj (Mbrojtës)

Erald Hyseni (Mesfushor)

Geri Selita (Mesfushor)

Largime:

Ndriçim Shtubina (Mesfushor)

Franc Ymeralilaj (Mbrojtës)

Ilir Allmuça (Mbrojtës)

Demir Imeri (Mesfushor)

Artur Magani (Sulmues)

Ildian Shyti (Mesfushor)

Gëzim Krasniqi (Mbrojtës)

Ilirid Ademi (Sulmues)

Besar Iseni (Mesfushor)

Bylis:

Afrime:

Largime:

Erzeni:

Afrime:

Largime: