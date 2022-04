Tirana-Kastrioti/ Zhbllokohet sfida në “Selman Stërmasi”, supergol i Onanugës

Tirana është gjithnjë e më pranë titullit kampion, por barazimi i marrë nga Laçi mbrëmjen e djeshme në Kukës, ka bërë që festa e titullit të shtyhet, pavarësisht rezultatit të bardhebluve sot ndaj Kastriotit.

Në “Selman Stërmasi” vihen përballë dy prej skuadrave më në formë të javëve të fundit, me bardheblutë që do të kërkojnë suksesin e radhës për të mbyllur sa më shpejt llogaritë e titullit, ndërsa krutanët synojnë tre pikët për t’u larguar edhe më shumë nga zona Play Off.

Tirana-Kastrioti 0-1 (Onanuga 16′)

35′ – Ismailgeci kroson tokazi, por topi i goditur prej tij parakalon gjithë zonën, asnjë nga sulmuesit nuk arrin të godasë.

16′ – Gooool. Kastrioti befason Tiranën dhe merr kryesimin në “Selman Stërmasi”. Edon Hasani niset nga e djathta drejt qendrës, ku shërben për Onanugën, i cili driblon një nga mbrojtësit e Tiranës dhe dërgon topin në rrjetë. Kastrioti në avantazh 0-1.

10′ – Toli tenton golin prirët me portën, topi përfundon në fundore.

6′ – Rasti i parë i rrezikshëm regjistrohet në zonën e Tiranës, me Adolf Selmanin që godet shumë mbi tra.

1′ – Nis sfida në “Selman Stërmasi”.

Formacionet zyrtare:

Tirana (4-3-3): Bekaj; Toshevski, Najdovski, Behiratche, Ismailgeci; Toli, Totre, Limaj; Seferi, Xhixha, Devid

Kastrioti (4-3-3-1): Sali; Neziri, Dida, Selmani, Rami; Karakaçi, Onanuga; Zogaj, Hasani, Greca; Ajazi