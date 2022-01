Tirana-Kukësi supersfida e kreut/Publikohen formacionet zyrtare

Tirana-Kukësi është supersfida e javës së 18-të të Kategorisë Superiore. Në Air Albania do të sfidohen dy prej skuadrave që kanë bërë më mirë në këtë kampionat dhe ndahen mes tyre nga vetëm 6 pikë në renditje. Të dyja ekipet vinë në këtë ndeshje me moralin e lartë pas fitoreve të fundit dhe me objektivin për të marrë maksimumin e pikëve, Tirana për t’u shkëputur më shumë në krye të renditjes ndërsa Kukësi për të ngushtuar diferencën me kreun e renditjes. Spektakli është i garantuar në Air Albania.

Tirana-Kukësi 0-0

Kronika e ndeshjes:

Formacionet:

Tirana(5-3-2): Bekaj, Toshevski, Behiratche, Najdovski, Hoxhallari, Ismailgeci, Totre, Toli, Limaj, Xhixha, Seferi

Trajner: Orges Shehi

Kukësi(5-3-2): Xhika, Gligorov, Lulaj, Marku, Ndreca, Sh.Taipi, Pablo, Gj.Taipi, Hila, Musta, Basa

Trajner:Diego Longo

Gjyqtar:Olsid Ferhataj