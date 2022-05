“Tirana më e dobët që ka dalë kampione, Europa do e tregojë”

Ish-futbollisti i njohur, Redi Jupi nuk i kurseu thumbimet për Tiranën në “Zona Gol” në Supersport. Pasi uroi dhe vlerësoi bardheblutë për titullin e 26-të në histori, ish-fantazisti deklaroi:

“Tirana e këtij sezoni është mbase Tirana më e dobët që ka dalë kampione nga Tirana që mbaj mend unë, ta jap me vulë dhe me firmë. Do i shikoni rezultatet e Tiranës dhe skuadrave tona të tjera në Europë. Këtu do jemi dhe do flasim…

Tirana më pëlqente më shumë përpara 6-7 javësh, ka një rënie të thellë. Nuk ka qenë një kampionat shumë cilësor. Skuadrat do kenë probleme në ndeshjet europiane, flas duke parë atë që kanë treguar në ndeshjet e fundit”, deklaroi Redi Jupi.