Tiranës tani i duhet të shohë dhe pas, rrezikon “play-out”

Një pikë larg vendit të katërt, aq shumë të lakmuar që vlen gjithë sezonin, por edhe 4 pikë sipër të tetit që të çon në play-out, me në mes një kalendar ekstremisht të vështirë në dy javët e mbetura.

Disfata në Laç e ka lënë Tiranën në një udhëkryq të rrezikshëm në këtë finale kampionati. Shumë pengje për një sfidë që nëse do të ishte fituar, ndërthurur me rezultatet e Dinamos dhe Skënderbeut, do ta çonte Tiranën shumë pranë vendit të katërt, që tani bëhet jashtëzakonisht i vështirë për tu arritur.

Tirana luan dy ndeshjet e fundit të kampionatit ndaj dy kryesuesve, këtë mesjavë pret Vllazninë në derbin e Shqipërisë ndërsa sipari ulet në transfertën me Egnatian, dy skuadra që kanë objektiva realë, pasi janë në luftë për kreun dhe avantazhet që të jep në “Final Four”.

Për më tepër si Vllaznia ashtu dhe Egnatia me fitoret ndaj Tiranës do t’i jepnin një goditje të rëndësishme një kundërshtari të rrezikshëm për në “Final Four”, ku pavarësisht vështirësive serioze që po shfaq si skuadër Tirana mbetet një emër për t’u evituar, për rrezikshmërinë që shfaq në ndeshjet teke duke patur të garantuar edhe një mbështetje të fortë dhe një numër të madh tifozësh në Air Albania.

Sikur të mos mjaftonte, tanimë Tiranës i duhet të përballet edhe me rrezikun që vjen nga pas, Teuta që është vetëm dy pikë pas luan takimin e radhës ndaj Erzenit të rënë matematikisht nga Kategoria dhe mbyll sezonin e rregullt në atë që me shumë mundësi do të jetë një finale për vendin e katërt me Dinamon, një objektiv që në Durrës janë të bindur se mund ta realizojnë, teksa Laçi, aktualisht në vend të tetë me 42 pikë, vetëm 4 më pak se bardheblutë udhëton në transfertë me Skënderbeun dhe në sfidën e fundit pret në Kurbin Kukësin e rënë nga kategoria, pra nuk është çudi të bëjë pikë të plota në këtë fund kampionati, duke kthyer në një rrezik real për Tiranën edhe sikletin e “play-outit”.