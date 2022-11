Tite do ta marrë në Katar, sulmuesi brazilian feston me propozim për martesë (video)

Shpallja e listës për Kupën e Botës përjetohet si ngjarje shumë e rëndësishme në Brazil. Trajneri përdor kanalet e informacionit për të njoftuar lojtarët e përzgjedhur, që përgjithësisht qëndrojnë me familjet në pritje për të zbuluar fatin e tyre.

E njëjta gjë ndodhi me Pedro Guilherme Abreu dos Santos, i njohur thjesht “Pedro”, i lindur në vitin 1997, i cili u largua nga Seria A mes viteve 2019 dhe 2020, pasi luajti pak ndeshje me Fiorentinën.

I rritur në Fluminense, sulmuesi ka shpërthyer pa dyshim te Flamengo, klub ku luan aktualisht, me të cilin fitoi Copa Libertadores disa javë më parë.

I lumtur për përfshirjen në listën përfundimtare, Pedro, i cili ishte në shtëpinë e tij bashkë me familjarët, i falënderoi të gjithë për mbështetjen që mori, më pas iu drejtua partneres. Ai u gjunjëzua dhe i kërkoi asaj të martohej me të, duke marrë një “po”. Një ditë e veçantë për lojtarin brazilian, që festoi dyfish: për dasmën që e pret dhe me shpresën për ta kurorëzuar me trofeun më të lakmuar në botë.