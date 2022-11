Tjetër alternativë me parametra zero, Interi nis kontaktet me mbrojtësin e Torinos

Merkatoja me parametra zero është një specialitet i Marottës, cili vijon të studiojë futbollistët me parametra zero, të cilët mund t’i afrojë te zikaltrit.

Kështu emri i fundit që është shtuar në listën e njerëzve të merkatos te Interi, është ai i mbrojtësit Koffi Djidji, i cili është pjesë e Torinos që prej verës së 2018-ës.

Futbollistit 29-vjeçar nga Bregu i Fildishtë i skadon kontrata me torinezët në fund të këtij sezoni dhe te Interi kanë nisur kontaktet me menaxherin e tij, për t’i marrë firmën që në muajin janar.

Zikaltrit kanë gati një ofertë me pagë 1.5 milionë euro, për kontratë 2-vjeçare, me opsion rinovimi edhe për një vit të tretë, teksa opsioni i transferimit në Milano josh jo pak edhe mbrojtësin e lindur në Francë.