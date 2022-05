Tjetër goditje me parametra zero, Interi pranë firmës me mesfushorin e Romës

Merkaroja me parametra zero ka qenë një nga armët më të forta ndër vite e Beppe Marottës, të cilën ai po e përdor edhe te Interi për të përforcuar skuadrën dhe në të njëjtën kohë për të rregulluar balancat.

Kështu pas portierit kamerunas Andre Onana, i cili firmosi që në janar me Interin dhe do të bashkohet me skuadrën këtë verë, dyshja Marotta-Ausilio kanë gati një tjetër goditje të rëndësishme me parametra zero.

Bëhet fjalë për mesfushorin armen, Heinrikh Mkhytarian, të cilit i skadon kontrata me Romën në fund të sezonit dhe sipas mediave italiane, është shumë pranë firmës me Interin.

Armenit 33-vjeçar i është ofruar një pagë dy vjeçare me rrogë 4 milionë euro në sezon, pasi bëhet fjalë për një futbollist me eksperiencë, që bën të tre rolet e mesfushës dhe paraqet një alternativë mjaft të mirë për Simone Inzaghin.

Kështu pas Dzekos sezonin e kaluar, zikaltrit janë shumë pranë një tjetër futbollisti të Romës, zyrtarizimi i të cilit mund të vijë pas finales së 25 majit ndaj Feyenoordit në “Air Albania”.