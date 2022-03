Tjetër goditje për sportin rus dhe bjellorus, boksierët nga këto vende nuk duelojnë dot në Britani

Sekretari i Përgjithshëm i Bordit të Kontrollit të Boksit Britanik (BBBofC), Robert Smith, dha një deklaratë që i jep një tjetër goditje sportive Rusisë dhe Bjellorusisë, për ndërhyrjen ushtarake në Ukrainë.

“Bordi i Kontrollit të Boksit Britanik nga ky moment nuk do t’i lejojë më boksierët e regjistruar ose të licencuar nga Federata Ruse e Boksit ose Federata e Boksit Profesionist në Bjellorusi të konkurrojnë në Mbretërinë e Bashkuar nën juridiksionin e BBBofC,” thuhet në deklaratë.

Nuk ka dyshim se Mbretëria e Bashkuar është një nga vendet që po tregon masat më të ashpra ndaj Vladimir Putinit. Boksi ishte përgjigjur javët e fundit duke pezulluar duelet në titull në territorin rus, por, pas kësaj nisme të BBBofC, organizatat dhe federatat nga vendet e tjera mund të ndjekin të njëjtën rrugë.

Nëse Shtetet e Bashkuara nuk do të hezitonin ta ndërmerrnin këtë hap. Për shembull, Canelo Álvarez nuk do të mund të luftonte me Dimitry Bivolin më 7 maj. Vetos së propozuar nga IOC iu bashkua pak ditë më pare edhe Federata Ndërkombëtare e Boksit e drejtuar nga një rus.