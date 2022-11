Tomori rikthehet te fitorja, Lushnja eviton disfatën përballë Luzit

Pas katër humbjeve radhazi, Tomori është rikthyer te suksesi në Kategorinë e Parë teksa beratasit mposhtën në shtëpi me rezultatin 2-1, Besëlidhjen. Të dy golat për Tomorin i shënoi Ismailaj, ndërsa Icaro shkurtoi diferencat në minutën e 65-të. Gjithsesi një gol që shërbeu sa për statistikë, pasi beratasit dolën me pikë të plota dhe ngjiten në kuotën e tetë pikëve në vend të 13-të.

Nga ana tjetër, lezhjanët mbajnë vendin e 10-të me nëntë pikë. Ndërkohë, Oriku dhe Korabi e mbyllën në barazim me rezultatin 1-1. Ishin miqtë që kaluan të parët në avantazh me anë të Kekos në pjesën e parë, ndërsa në të dytën, vendasit barazuan me anë të Deliaj. Pas këtij barazimi, mbetet në vend të tetë me 11 pikë ndërsa Korabi shkon në kuotën e 14 pikëve në vend të katërt.

Po në barazim u mbyll edhe sfida mes Lushnjes dhe Luzit, teksa 90-minutat përfunduan me rezultatin 2-2. Në fakt, vendasit rrezikuan ta humbisnin ndeshjen pasi e panë vetën në disavantazhin e dy golave në fraksionin e parë, por gjetën forcat dhe barazuan falë dy golave në pjesën e dytë. Pas këtij rezultati, Lushnja mban vendin e nëntë me 9 pikë ndërsa Luzi është në vend të pestë me 13 pikë.