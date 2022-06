“Topçinjtë’ e Londrës, shumë pranë zyrtarizimit të 22-vjeçarit portugez

Arsenali, shumë pranë finalizimit surprizë të firmës me “yllin” e Portos, Fabio Viera. “Topçinjtë” kanë arritur një marrëveshje të papritur me klubin portugez për të nënshkruar me mesfushorin. Ashtu siç edhe raportohet, lojtari që në mbrëmjen e sotme pritet që të udhëtojë në Angli për testet mjekësore. Gjithçka ka ndodhur në orët e fundit, ku drejtuesit e klubit anglez kanë bërë përparim në negociata në lidhje me 22-vjeçarin.

Ashtu siç raporton gazetari Fabrizio Romano, për 22-vjeçarin gjithçka është e mbyllur dhe nga ky transferim klubi portugez do të përfitojë një shumë të konsiderueshme prej 35 milionë eurosh.

Interes për mesfushorin e Portos kishte shfaqur edhe klubi i Liverpoolit, por “Topçinjtë” kanë mbyllur gjithçka sa i përket 22-vjeçarit.