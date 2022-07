Toronto nuk ndalet në merkato, firmos me mesfushorin e Juventus

Federico Bernardeschi është zyrtarisht lojtar më i ri Torontos.

Mesfushori italian është larguar përfundimisht nga Italia pas 10 sezonesh, ku në pesë të fundit ishte pjesë e Juventus.

Bernardeschi u prezantua këtë të premte në Amerikë, MLS, te skuadra e Torontos që godet përsëri në merkato duke”peshkuar” një tjetër italian.

Toronto ka njoftuar edhe termat e kontratës së 28-vjeçarit dhe lojtari ka firmosur për 4 vitet e ardhshme, pra deri në qershor 2026.

Federico është transferuar në Amerikë me parametra zero pasi kontrata e tij me Juventusin përfundoi këtë verë dhe palët nuk rinovuan.

Bernardeschi është lojtari i tretë që kalon nga Serie A në MLS këtë merkato, pas Lorenzo Insigne, me të cilin do të jetë shokë skuadre dhe Giorgio Chiellini te Los Angeles FC.