Tottenhami kualifikohet pa probleme, debutojnë Kulusevski dhe Bentacour

Tottenhami avancoi në fazë e 1/8-ave të FA Cup, pasi mposhti me rezultatin 3-1 Brightonin në sfidën e zhvilluar në Londër, ku debutuan edhe dy blerjet e fundit nga Juventusi, Bentacour dhe Kulusevski.

Skuadra londineze dominoi që në minutat e para, duke kaluar në epërsi në të 13-tën me Harry Kane, pas asistit të marrë nga Hojbjerg, ndërsa në të 24-tën March e devijoi topin në portën e tij. Gjatë pjesës së dytë, Brightoni rihapi ndeshjen me golin e Bissouma (63’), por “Spurs”-at reaguan shumë shpejt me golin e Harry Kane, që realizoi të dytin personal.

Conte më pas rifreskoi skuadrën duke kryer disa zëvendësime. Kulusevskit u aktivizua në vend të Lucas Mouras dhe Bentacour për Winks. Londinezët e kontrolluan me qetësi lojën në minutat e fundit, duke mos e vënë më në dyshim kualifikimin.