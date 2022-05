Totti rikthehet te Roma? Bisedimet u zhvilluan në Tiranë, ja roli që do të ketë

Pas fitores së trofeut të parë të Conference League, në finalen ndaj Feyenoord, në të cilën “verdhekuqtë” triumfuan me rezultatin 1-0 në Tiranë, së fundmi po raportohet për rikthimin e legjendës së këtij klubi, Francesco Totti-t.

Mediet italiane raportojnë se Totti do të marrë rolin e drejtorit teknik te Roma dhe më tej shtohet se palët e kanë biseduar këtë gjë për herë të parë në Tiranë.

Më tej shtohet se afrimi në klub i një figure po aq karizmatike dhe të dëshiruar, siç është edhe Mourinho, do të kthente besimin te Roma.

Nëse do të rikthehej te Roma, Totti do të kishte të njëjtin rol si Paolo Maldini te Milani apo Javier Zanetti te Inter, dhe kjo do u pëlqente shumë tifozëve “verdhekuq”, duke ditur se sa shumë e duan ata Tottin.

Ende nuk është vendosur përfundimisht, por gjasat e rikthimit të legjendës te Roma, për të vazhduar rrugën e fitoreve të trofeve, duket shumë e arritshme.