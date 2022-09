Totti zbulon arsyet e divorcit me Ilary Blasin: Gjithçka kulmoi pranverën e vitit të kaluar

Francesco Totti është rikthyer të flasë për divorcin me Ilary Blasin, pas një martese që zgjati plot 17 vite dhe të dy sollën në jetë tre fëmijë.

Ish-kapiteni legjendar i Romës mohoi zërat e ka tradhtuar Ilaryn, teksa zbuloi edhe arsyet e krizës mes çiftit, me situatët që degradoi dhe kulmoi me divorcin në fillim të kësaj vere.

“Është folur shumë për historinë tonë, por nuk isha unë i pari që tradhtova. Marrëdhënia jonë ka pasur ulje-ngritjet e veta gjatë kësaj kohe, por në 2016-ën, kur lashë futbollin, gjithçka po bëhej më e komplikuar. Të lija futbollin, ishte si një lloj vdekjeje për mua dhe e përjetova keq.

Marrëdhëniet mes meje dhe Ilary u komplikuan pranverën e kaluar, kur edhe i gjeta mesazhe komprpmentuese në telefon. Me Noemin (e dashura aktuale) ishim vetëm miq dhe marrëdhënia jonë u konsolidua vetëm pas divorcit me Ilary. Unë nuk do të replikoj më, pavarësisht fjalëve të ish-bashkëshortes time, pasi dua të mbroj fëmijët e mi. Është hera e fundit që flas për këtë temë”, deklaroi Totti.