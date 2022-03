Trajneri i bën ftesën në kombëtaren e Argjentinës, Aguero shkon në Botëror

Disa muaj më parë, problemet kardiake detyruan Sergio Agueron të tërhiqej para kohe nga futbolli, teksa ish-futbollisti nuk ia doli të shijonte as aventurën me Barcelonën teksa u largua nga Manchester City. Megjithatë, 33-vjeçari duket se do të ketë sërish mundësinë për të ndjerë nga fare pranë emocionet që të fal një 90-minutësh, aq më tepër kur bëhet fjala për kombëtaren.

Kjo sepse tekniku i Argjentinës, Lionel Scaloni i ka hapur dyert ish-futbollistit për t’iu bashkuar skuadrës që do të grumbullohet për në Kupën e Botës në Katar. Tekniku i Albicelesteve është shprehur se Aguero mund të jetë lidhja e duhur mes tij dhe grupit të futbollistëve.

“Sigurisht që Aguero është i mirëseardhur në grupin tonë, kam folur me të dhe presidentin e Federatës. Mund të marrë një rol për në Kupën e Botës dhe nuk ka nevojë të jetë i pranishëm në këtë moment.

Unë dua që ai të jetë pranë shokëve dhe të jetë një lidhës mes meje dhe grupit të futbollistëve nëse ndonjëherë do të kemi probleme në këtë aspekt. Do të ishte shumë e rëndësishme të kishim me vete një personazh si Aguero dhe më duket se është imazhi perfekt për të përfaqësuar Argjentinën”, u shpreh Scaloni.