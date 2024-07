Trajneri i Bilbaos i sigurt: Nico Williams nuk na braktis, e pres në skuadër!

Gara për shërbimet e Nico Williams sa vjen edhe bëhet më e ashpër. Barcelona pretendon shërbimet e 22-vjeçarit që shkëlqeu në Europian me Spanjën, ashtu siç edhe Chelsea nuk dorëzohet lehtë për sulmuesin e krahut të majtë.

Megjithatë, trajneri i Athletic Bilbaos, Ernesto Valverde, klubit që zotëron kartonin e lojtarit, shprehet se e pret Nico Williams t’i bashkohet skuadrës më datë 12 gusht, i bindur se sulmuesi nuk do t’i braktisë baskët.

Lexo edhe:

“Nuk kam asnjë dyshim për Nicon. E shoh mirë dhe të lumtur. Këtë vit kemi shumë sfida përpara nesh dhe Nico me siguri do të dojë t’i përballojë ato. Nuk është lojtari i pari dhe as i fundit që i duhet të jetojë me thashethemet sepse merkato do të jetë e hapur deri në fund të gushtit.

Ai është një lojtar i madh dhe mund të ketë klube që mund të jenë të interesuara, por ai është i lumtur me ne dhe ne jemi të kënaqur me të. Unë e llogaris Nicon pjesë të skuadrës në momentin që ai do të kthehet nga pushimet”, u shpreh Valverde.