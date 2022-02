Trajneri i Brendtfordit: S’e di kur Christian Eriksen do të jetë gati për lojë

Trajneri i Brentfordit, Thomas Frank, tha se shpreson që danezi Christian Eriksen, i cili u ndal për shumë muaj për shkak të një problemi serioz në zemër në Kampionatin Evropian të vitit të kaluar, mund të luajë në “javët në vijim”, por ai mund të jetë i sigurt 100% për gjendjen e tij vetëm pasi ta shohë në stërvitje. Mesfushori do të stërvitet me shokët e rinj për herë të parë të hënën:

“Christian ka një bazë solide fizike dhe ka bërë të gjitha llojet e testetve. Ai vrapon shumë, është stërvitur mirë. Mirëpo është gjë tjetër përshtatja me ritmin e një ndeshjeje. Vështirë të thuhet se kur do të të jetë vërtet i disponueshëm. Do të di shumë më tepër pas së hënës. Mendoj se dita kur Christian do të kthehet në fushë do të jetë një ditë e pabesueshme.”