Trajneri i Dortmund entuziazmohet për Ronaldon, disfata në kampionat ndryshon skenarin

Dortmund pësoi një humbje dramatike në shtëpi ndaj Werder Bremen në javën e dytë të Bundesligës teksa pësoi tre gola në pak minuta. Verdhezinjtë ishin duike fituar me dy gola deri në minutën e 89-të por më pas u ndëshkuan tre herë. Humbja në javën e dytë i ka shkundur disi drejtuesit që mund të marrin në kosnideratë mundësinë e afrimit të Cristiano Ronaldos.

Portugezi do me çdo kusht që të largohet nga Manchester United dhe alternativat janë të pakta, aq më tepër që merkato është drejt fundit teksa një transferim në Gjermani do i hapte një kapitull të ri 37-vjeçarit. Trajneri i Dortmund, Edin terzic ka folur me superlativa për Ronaldon: “Ronaldo është futbollisti më i madh që kam parë ndonjëherë të luajë”, u shpreh ai, por në anën tjetër drejtori i përgjithshëm Hans-Joachim Watzke ka treguar se nuk ka asnjë kontakt me lojtarin, edhe pse dëshira e tij do të ishte që portugezi të zhvendosej në “Signal Iduna Park”.

“Unë e dua këtë lojtar, sigurisht që është një ide interesante të shohësh Cristiano Ronaldon të luajë në Signal Iduna Park, por nuk ka asnjë kontakt fare mes palëve të përfshira deri tani”.

Humbja me Werder Bremen mund t’i bëjë të ndryshojnë mendje e me kohën e pakët që ka në dispozicion Ronaldo për të lëvizur mund të ulë gjithashtu dhe pretendimet e tij ekonomike, për t’i bërë vend vetes në skuadrën e verdhezinjve.