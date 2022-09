Trajneri i Empolit, elozhe Bajramit: Ka shumë aftësi…

Nedim Bajrami fiton elozhet e trajnerit të Empolit, Paolo Zanetti. Në prag të ndeshjes me Romën, tekniku italian vlerësoi cilësitë e mesfushorit të Kombëtares Shqiptare dhe nuk e përjashtoi mundësinë e aktivizimit të tij titullar krah kroatit Pjaca.

“Do të kisha dashur të kisha pasur në fillim Bajramin e sotëm. Ai ka aftësi të mëdha, tani e vlerësoj që po bën gjithçka për t’u rikthyer në futbollistin që është. Në Salerno ishte shumë i lëvizshëm, i rrezikshëm, skuadra e ngriti nivelin kur ai hyri më fushë. Stafeta do të jetë e domosdoshme me kalimin e kohës, por nuk është e sigurt që nuk mund të luajë bashkë me Pjacën. Dua që skuadra të ketë shumë konkurrencë në fazën sulmuese”.