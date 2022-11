Trajneri më i spikatur në këtë sezon, Barcelona ka gati pasardhësin e Xavi-t

Barcelona e nisi sezonin e ri futbollistik me pritshmëri tepër të larta nisur edhe nga shpenzimet e mëdha në merkaton verore. Katalanasit investuan 153 milion euro për të ofruar në ekip Leëandoëski, Raphina dhe Kounde ndërsa me parametra zero ata transferuan një kampion si Kessie, dy lojtar nga Chelsea, Christensen dhe Alonso, ndërsa Hector Bellerin erdhi nga Arsenal.

Megjithatë sezoni deri më tani nuk ka qenë në pritshmëritë e duhura, pasi Barcelona u eleminua nga Champions League dhe në La Liga humbën El Clasicon, pasi u mundën nga Real Madrid.

Zërat për një largim të Xavi Hernandez në të ardhmen janë që tani prezent, ndërsa sipas mediave britanike synimi kryesor i drejtuesve është Mikel Arteta.

Tekniku spanjoll po zhvillon një super sezon deri tani me Arsenalin. Topcinjtë udhëheqin të vetëm në Premier League dhe gjithashtu në Europa Leauge i kanë mbyllur llogarit me kualifikimin.

Drejtuesit e Barcelonës janë të impresionuar nga stili i tij i lojës që ai aplikon te Arsenal dhe besojnë se ai mund të bëjë mjaft mirë edhe në Camp Noë. Kontrata e 40-vjeçarit spanjoll përfundon në verën e vitit 2025 dhe në të ardhmen Arteta mund të tundohet nga ideja për t’u rikthyer në vendlindje.

Spanjolli nuk është i panjohur te katalanasit, pasi si lojtarë ka qenë pjesë e akademisë të Barcelonës. Arteta u largua nga klubi spanjoll në vitin 2002 për të vazhduar karrirën e tij te Rangers.