Transferimet “big”, Monaco ka bërë histori me Mbappenë dhe Tchouaméni

Merkatoja e futbollistëve ka nisur fillimisht me shkëmbime lojtarësh dhe u zhvillua deri në epokën tonë duke duke u përshtatur me teknologjinë dhe duke formuar një rrjet të komplikuar. Tregu i zgjeroi tentakulat më shumë në këto dy dekadat e fundit. Periudha e transferimeve është kthyer në një treg me rregullat e veta të vendosura nga FIFA, por çmimet i vendosin klubet, agjentët dhe lojtarët në një trend rritës duke vendosur rekorde transferimi vit pas viti.

Megjithëse klubet blerëse janë pothuajse të njëjta. 30 transfertat më të shtrenjta janë kryer nga vetëm 11 klube (PSG, Barcelona, ​​M.City, Real Madrid, Juventus, At. Madrid, Chelsea, M.United, Liverpool, Bayern dhe Arsenal), shitësit më të ndryshëm.

Kohët e fundit, disa klube e kanë në mënyrën e tyre të punës rekrutimin, zhvillimin dhe shitjen e mëpasshme të lojtarëve me çmime shumë të lartë.

Edhe pse shumë klube kanë më shumë histori apo famë në këtë plan biznesi, është Monaco e Dmitri Rybolovlev që ka arritur një moment historik në tregun e transferimeve, duke mbyllur një shitje të dytë për 100 milionë euro ose më shumë pas nënshkrimit të Aurelién Tchouaméni nga Real Madrid për 80 milionë euro plus 20 në formë variablash.

Më poshtë lista e transferimeve me vlerë 100 milionë euro apo më shumë: