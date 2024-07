Transferohet te Besiktas, Immobile letër për tifozët e Lazio-s: Një pjesë e imja do jetë gjithmonë me ju!

Ciro Immobile largohet nga Lazio pas vitesh të mbushura me gola dhe emocione.

Ai u transferua te Besiktas, ndërsa pas zyrtarizmit te klubi i tij i ri, sulmuesi italian u ka dhënë lamtumirën mbështetësve të Lazio-s.

Immobile zgjodhi që ta përshëndesë tifozerinë e Lazio-s pas largimit me një letër të publikuar në rrjetet sociale, ku shpreh gjithë mirënjohjen e tij.

“Sot është një nga ditët më të vështira të karrierës sime. Pas vitesh emocionesh, fitoresh, disfatash, sakrificash dhe gëzimesh të përbashkëta, ka ardhur koha për të thënë lamtumirë. Ky është një fjalim që nuk kam dashur ta mbaj kurrë, por jeta na shtyn të marrim vendime që, edhe pse të dhimbshme, duhen marrë.

Kur mbërrita këtu, i ri dhe plot ëndrra, nuk e imagjinoja kurrë se sa thellë do të lidhesha me këtë fanellë, me këtë qytet dhe mbi të gjitha me ju, tifozët. Ju ishit lojtari ynë i dymbëdhjetë në fushë, forca që na shtyu të kapërcejmë pengesat më të vështira dhe të festojmë fitoret më të bukura.

E mbaj mend ende herën e parë që vesha këtë fanellë, zemra më rrihte shpejt dhe kisha shumë shpresa për t’ju bërë krenar. Që atëherë, çdo ndeshje, çdo seancë stërvitore, çdo moment i kaluar në këtë fushë ju është dedikuar ju sepse e dija se sa shumë do të thoshte për ju kjo skuadër, sa pasion dhe mbështetje jepnit në çdo moment.

Ndamë momente të paharrueshme, fitoret e siguruara me mundim, golat e minutës së fundit, mbrëmjet e lavdisë dhe madje edhe lotët pas humbjeve. Në çdo moment ndjeva dashurinë dhe mbështetjen tuaj të pakushtëzuar dhe për këtë do të jem përjetësisht mirënjohës.

Do të mbaj gjithmonë në zemër këngët tuaja, duartrokitjet tuaja, ngrohtësinë që më keni dhënë në çdo ndeshje. Më bëtë të ndihem si në shtëpinë time, më bëtë të ndihem pjesë e një familjeje të madhe. Dhe për këtë nuk do të ketë kurrë kohë të mjaftueshme për t’ju thënë se sa shumë ju falënderoj.

Ju përshëndes me premtimin se kudo që të më çojë jeta, një pjesë e imja do të jetë gjithmonë këtu, me ju, në tribuna, duke bërë tifo për këtë ekip. Do të të mbaj gjithmonë në zemrën time, si thesaret më të çmuara. Faleminderit për gjithçka. Ka qenë një nder dhe një privilegj të jem kapiteni juaj”-shprehet Immobile.