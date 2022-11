“Transferoni anësorin e Chelsea-t dhe fitoni Premier League”, ish-lojtari i Tottenham “asist” Conte-s

Ky sezon nisi me pretendime madhore për Tottenham-in që nën drejtimin e trajnerit Antonio Conte synon edhe pse me pak “ndrojtje”, titullin e Premier League. Sigurisht, për t’i bërë konkurrencë Manchester City-t duke një mision i pamundr, megjithatë Spurs-at ia kanë dalë të qëndrojnë në kontakt me kreun, pesë pikë larg Arsenalit dhe tre pikë larg the Citizens (të dyja këto skuadra kanë një ndeshje më pak).

Objektivi i trajnerit Antonio Conte është të ruajë një trend pozitiv deri në ndërprerjen e kampionatit për shkak të Botërorit ndërsa në merkaton e janarit, synon të afrojë të tjerë futbollistë që mund të bëjnë diferencën. Në lidhje me merkaton, një këshillë italiani e merr edhe nga ish-lojtari i Tottenham, Rafael Van der Vaart i cili nxit drejtuesit e klubit të firmosin me Hakim Ziyech nga Chelsea.

“Hakim Ziyech duhet të bashkohet me Tottenham. Nëse Spurs ia del të transferojë marokenin atëherë mund të fitojnë Premier League, e kam shumë seriozisht këtë që flas. Ziyech është një lojtar i shkëlqer dhe është për të ardhur keq që një si ai qëndron në stol.

Ziyech është nga ata lojtarë që njerëzit shohin ndeshjet dhe vijnë në stadium. Chelsea ka shumë lojtarë në organikë dhe Ziyech ka qëndruar në stol, por në një tjetër skuadër ai mund të jetë shumë rezultativ dhe të argëtojë fansat”, u shpreh Van der Vaart.