Trasferimin te Inter Miami, Messi vë si kusht marrjen e 35% të aksioneve

E ardhmja e Lionel Messit është nga ato çështje që gjithmonë nxit kureshtjen e të gjithëve. Duke qenë që gjërat nuk po shkojnë siç do donte argjentinasi te Paris Saint-Germain, shpesh po dëgjohet se sulmuesi mund të lëvizë në drejtim të Amerikës, te klubi i Inter Miami.

Mediet spanjolle raportojnë se një gjë e tillë do të ndodh vetëm në rast se Messi do të marrë 35% të aksioneve të klubit, për t’u bashkuar me ta në vitin 2023, kohë në të cilën ai do të jetë 36 vjeç.

Kjo konfirmon se Leo do të qëndrojë për edhe një sezon tjetër në Europë, gjë që do ta mbante në formën e duhur për botërorin Katar 2022.

Në orët e fundit ka pasur shumë spekulime për një rikthim të mundshëm të tij te Barcelona, por duket se nuk ka asgjë konkrete ende.