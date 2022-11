Trazirat në ndeshjen me Shkëndijen, reagon zyrtarisht klubi i Shkupit

Ndeshja mes Shkupit dhe Shkëndijes së Tetovës në Kupën e Maqedonisë së Veriut u ndërpre për shkak të tifozerisë së Shkupit që në momentin e golit të tetovarëve u fut në fushë dhe u konfliktua me lojtarët e kuqezinjve. Ndërkohë, me ndeshjen që nuk rinisi, Shkëndija e Tetovës mori fitoren në tavolinë me rezultatin 0-3 ndërsa së fundmi reagoi edhe klubi i Shkupit. Klubi theksoi se ajo sjellje nuk përfaqëson tifozerinë shkupjane ndërsa i kërkon falje tifozëve të vërtetë të Shkupit që tashmë penalizohen për shkak të disa personave që thyejnë rregullat.

Reagimi i Shkupit: