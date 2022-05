Tre gola për 12 minuta, Liverpooli “përmbys” Villarrealin dhe shkon në finale

Liverpooli trembi fansat e tij në mbarë botën teksa ishte me një këmbë jashtë Championsit, pasi u gjend në disavantazh të dy golave në ndeshjen e dytë me Villarrealin. Ekipi i drejtuar nga Jugren Klopp zhvilloi një ndeshje me dy fytyra, duke u zgjuar gjatë pjesës së dytë, për të marrë një fitore me përmbysje 2-3, që i siguroi finalen.

Villarreali shtang Liverpoolin gjatë pjesës së parë në gjysmëfinalen e kthimit të Champions League, që u zhvillua në “Estadio de la Ceramica”. Skuadra e drejtuar nga Unay Emery e zhbllokoi takimin që në minutën e tretë me golin e Dia, i asistuar nga Capoue, ndërsa në minutën e 41-të realizoi Coquelin, që barazoi rezultatin e përgjithshëm në 2-2, duke e lënë të hapur kualifikimin në fraksionin e dytë.

Reagimi i “The Reds” ishte i menjëhershëm gjatë 45 minutave të dyta. Në të 62-tën, Fabinho shkurtoi diferencën në 2-1, duke çliruar psikologjikisht futbollistët e Liverpoolit, që në minutat në vazhdim përmbysën shifrat në 2-3 falë golave të Diaz dhe Mane.

Trajneri i Liverpoolit, Jürgen Klopp arrin në finalen e Champions League për herë të katërt në karrierë e tij. Asnjë trajner nuk ka bërë më mirë në këtë kompeticion, tri herë me Liverpoolin dhe një herë me Dortmundin (katër herë kanë shkuar në finale edhe Alex Ferguson, Carlo Ancelotti dhe Marcello Lippi).