Tre javët e fundit në të njëjtin orar në Superiore, FSHF publikon kalendarin

Kampionati “Abissnet Superiore” ka nisur sprintin final drejt finishit, ku do të përcaktohen edhe verdiktet e këtij sezoni. Tashmë kanë mbetur edhe katër javët e fundit për t’u luajtur, duke nisur që në mesjavë me ndeshjet e javës së 32-të.

Ndërkaq, Departamenti i Garave në FSHF, ka përcaktuar edhe kalendarin me oraret e sfidave që do të luhen nga java e 32-të e deri në javën e 36-të.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 31 66 2 Laçi 31 54 3 Partizani 31 46 4 Kukësi 31 46 5 Vllaznia 31 45 6 Kastrioti 31 43 7 Teuta 31 39 8 Egnatia 31 34 9 Dinamo 31 23 10 Skënderbeu 31 21

Sfidat e tre javëve të fundit do të luhen të gjitha në të të njëjtën ditë dhe do të nisin në të njëjtën orë. Departamenti i Garave në FSHF bën me dije se janë marrë të gjitha masat që të sfidat e javëve të fundit të kenë asistencën e sistemit VAR.

Më poshtë, edhe kalendari i ndeshjeve të kampionatit “Abissnet Superiore” nga java e 32-të e deri në javën e 36-të.