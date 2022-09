Trepça 89 “shkatërron” Drenicën, Dukagjini gjen barazimin e dytë në gjashtë javë kampionat

Trepça 89 ka siguruar një super fitore në transfertën ndaj Drenicës, në raundin e 6 të Superligës së Kosovës. Ishin miqtë ata që gjetën të parët rrugën drejt rrjetës, duke realizuar në minutën e 24’ me Sekiraqa, ndërsa vetëm katër minuta më pas Mba dyfishoi rezultatin për ekipin e tij. Drenica u kundërpërgjigj në minutën 30’, me Koxy që realizoi golin e parë për vendasit.

Më pjesën e dytë do të realizoheshin edhe katër gola të tjerë, me Koxy që realizoi dopietë personale, por edhe për ekipin në minutën e 50’ dhe barazoi rezultatin. Megjithatë në minutën e 52’ Trepça 89 rimori situatën në kontroll dhe shënoi golin e tretë me Dushin, ndërsa në minutën e 90’ Mba realizoi dopietë personale dhe njëkohësisht golin e katërt për ekipin. Rezultati u vulos në minutën e 90+4’, me Gashin që shënoi golin e pestë për Trepça 89.

Pas këtij raundi Drenica renditet në vend të tetë me 5 pikë, teksa Trepça 89 në vend të 6 me po pesë pikë, por me një ndeshje më pak.

Ndërsa Malisheva-Dukagjini janë ndarë në paqe me barazimin 1-1 në këtë raund të elitës së futbollit kosovar. Ishin vendasit ata që realizuan të parët në minutën e 24’ me Shillovan. Ndërsa Dukagjini gjeti rrugën drejt rrjetës në minutën e 79’ me Morinën.

Pas këtij raundi Malisheva renditet në vend të katërt me 7 pikë, teksa Dukagjini qëndron në vend të fundit me 2 pikë.