Triumfi emocionues kuqezi, thjesht një mbrëmje perfekte!

Nga Ylli Aga

Mbrëmja perfekte. E tillë mund të përkufizohet përmbledhtas, fitorja e kombëtares sonë ndaj rivalëve të mëdhenj çek, e cila praktikisht na ka siguruar ftesën e UEFA-s për pjesëmarrjen në Europianin e ardhshëm.

Për ta konfirmuar këtë sukses të jashtëzakonshëm, kuqezinjve do t’u duhet edhe një sforco e fundit në ndeshjet e mbetura: me Moldavinë dhe Ishujt Faroe.

Por për gjithçka të dëshmuar ndaj çekevë, rezultati, loja, shpirti i garës, përbashkimi, entuziazmi dhe mbështetja e tifozëve në stadium dhe jashtë tij, llogaritë e kualifikimit mund të konsiderohen një praktikë burokratike.

Mbrëmja perfekte ishte, sepse arritëm të mposhtnim me një rezultat nga më të thellët në historinë tonë, një kundërshtar si Çekia. Që tradicionalisht përfaqëson një nga emrat më të respektuar në botën e futbollit, një status i merituar për një titull kampion Europe.

Dhe tri finale të luajtura në Botërore dhe Europian. Gjithashtu një kundërshtar që qëndron dukshëm më lart në renditjen e FIFA-s dhe vlera e skuadrës është më e lartë se e kuqezinjve tanë. Ndaj së cilës siguruam fitoren e parë në një ndeshje zyrtare.

Mbremja perfekte ishte, sepse konfirmuam se kemi skuadër cilësore. Që përkundër mungesave të emrave të rëndësishëm, forcën e saj më të madhe e ka tek besimi në forcat e veta, kimia e krijuar mes futbollistëve, serioziteti maksimal për të ndjekur strategjinë dhe detyrat e dhëna nga trajneri.

Lexo edhe:

Për më tepër, paraqitja dhe fitorja ndaj Çekisë ishte në kontrast të fortë për euforine e përgjithshme. Skuadra u shfaq maksimalisht e përqendruar në të dyja fazat e lojës, e disiplinuar taktikisht duke vlerësuar edhe detajet më të imëta të ndeshjes.

Mbrëmja perfekte ishte, sepse tanimë kemi një skuadër me shumë cilësi, të harmonizuar dhe si rrallëherë me një vazhdimësi lojërash dhe rezultatesh. Ndërkohë për të kurorëzuar rezultatet impresionuese kemi futbollistë, të cilët në momente të caktuara dinë të zgjidhin situata nga më të ndërlikuarat.

Për të filluar me Berishën e pakalueshem, Gjimshiti me statusin e një mbrojtësi të nivelit më të lartë europian, Hysajn që praktikisht me Çekinë luajti ndeshjen më të mirë të karrierës, Ajeti i rifituar, Mitaj një yll në ngjitje.

Mesfusha totalisht e konsoliduar me Ramadanin e mijëra kilometrave, Asllanin regjisor dhe Bajramin krijues i situatave më të mira. Për të vijuar me sulmin, që kanë meritën se janë mbrojtësit e parë dhe në çdo rast të gatshëm për të ndëshkuar kundërshtarët.

E provoi pa fund Cikalleshi, u shpërblye me dy gola Seferi dhë në fund Asani, njeriu-gol dhe çelësi që ka aftësinë për të depërtuar në çdo portë.

Mbrëmja perfekte ishte, sepse në drejtim kemi një trajner të jashtëzakonshëm si braziliani Sylvinho. Në historinë e ekipit tonë kombëtar, kemi patur emra të mëdhenj në stol.

Por një trajner me këtë lloj vazhdimësie rezultatesh, me rekordin e pikëve për ndeshje, me vendin e parë në këtë fazë eliminatoresh, me zgjedhjet e goditura qoftë sa i takon emrave, përgatitjes së ndeshjes dhe interpretimit të saj, Shqipëria nuk e ka patur më parë.

Riseleksionimi mes emrave të shumtë që luajtën para mbërritjes së tij, katapultimi si titullar i Mitajt dhe basti i madh i fituar me Asanin, janë medaljet më të shndritshme në këtë rrugëtim afro 10 mujor në stolin e kuqezinjve. Që priten të kurorëzohen me sigurimin e pjesëmarrjes në finalet e Europianit.

Mbrëmja perfekte ishte, sepse “Air Albania” u shndërrua mbrëmë në shtëpinë e madhe të të gjithë shqiptarëve, ku tifozeria e shumtë, besnike e ngjyrave kuqezi, zbukuruar e gjitha me qeleshe, përfaqësues të të gjitha trojeve shqiptare, ditën të respektonin miqtë, të mbështesnin, këndonin, festonin si në asnjë vend tjetër, disa orë para ndeshjes, për të kulmuar gjatë 90 minutave.

Ku nuk u shënua asnjë incident dhe rishpërndarë atë energji të jashtëzakonshme në çdo shtëpi, ambiente dhe rrugë të trojeve shqiptare.

FITORJA NDAJ ÇEKISE, ME REZULTATIN E PASTËR 3-0 ISHTE VULA E SHNDRITSHME PËR NJË MBRËMJE PERFEKTE, QË SI E TILLË DO TË REGJISTROHET NË HISTORI.