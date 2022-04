Tuchel i pakënaqur nga ndërhyrja e Barcelonës: Ne i kemi duart e lidhura!

Antonio Rudiger është në vitin e fundit të kontratës me Chelsea, ndërsa për mbrojtësin ka interes të lartë nga klubet më të mëdha europiane. Një nga to është edhe Barcelona, e cila duket se me iniciativën për të biseduar me gjermanin ka lënë të pakënaqur trajnerin Tomas Tuchel.

Siç dihet, Chelsea është në një moment të vështirë pasi nuk mund të negociojë rinovimin me futbollistët për shkak të sanksioneve të vendosura nga qeveria britanike në drejtim të Roman Abramovich. Ndaj, fakti që katalanasit kërkojnë të përfitojnë, ka bërë të revoltohet Tuchel ndërsa ky i fundit thekson se klubi i ka duart e lidhura.

“A na shqetësojnë bisedimet e Barcelonës me Rudiger? Nëse janë të vërteta, patjetër që po. Megjithatë, unë kam besim se situata te Chelsea do të gjejë një zgjidhje dhe në këtë rast atëherë besoj se Rudiger mund të qëndrojë në Londër.

Kemi një shans të mirë për ta bindur të qëndrojë, megjithatë për momentin “duart tona” janë të lidhura. Nuk flasim dot me të dhe nuk mund të futemi në bisedime me agjentin e lojtarit”, u shpreh Tuchel.