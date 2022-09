Tuchel reagon për shkarkimin: Jam i shkatërruar që mori fund

Gjermani Thomas Tuchel thyen heshtjen pas shkarkimit të tij nga Chelsea dhe këtë e bën nëpërmjet rrjeteve sociale. Në mesazhin e shkruar në llogarinë e tij, Tuchel thekson se nuk e priste që të shkarkohej.

“Ky është një nga komunikimet më të vështira që më është dashur të shkruaj ndonjëherë dhe që shpresoja të mos e bëja për shumë vite. Jam i shkatërruar që rrugëtimi im te Chelsea ka marrë fund. Ky është klubi ku u ndjeva si në shtëpinë time, si profesionalisht ashtu edhe personalisht. Faleminderit shumë të gjithë stafit, lojtarëve dhe tifozëve që më bënë të ndihem i mirëpritur që në fillim. Krenaria dhe gëzimi që ndjeva duke ndihmuar ekipin të fitojë Ligën e Kampionëve dhe Kupën e Botës për Klube do të mbeten me mua përgjithmonë. Jam i nderuar që kam qenë pjesë e historisë së këtij klubi dhe kujtimet e 19 muajve të fundit do të kenë gjithmonë një vend të veçantë në zemrën time.”

This is one of the most difficult statements I have ever had to write – and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022

This is a club where I felt at home, both professionally and personally. Thank you so much to all the staff, the players and the supporters for making me feel very welcome from the start. — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022