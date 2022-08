Tudor pa frena: Sanchez është Ronaldo ynë, ka sjellje prej kampioni

Alexis Sanchez është goditja e bujshme e merkatos te Marseille, teksa trajneri Igor Tudor nuk e ka fshehur kënaqësinë që më në fund do të ketë kilenin nën urdhrat e tij.

Në konferencën për shtyp në prag të ndeshjes me Nantes, trajneri kroat vlerësoi maksimalisht Sanchez, duke thënë se pas dy seancave stërvitore, ka parë shumë të përbashkëta me Cristiano Ronaldon.

“E kam stërvitur vetëm dy seanca dhe kam vënë re shumë ngjashmëri me Cristiano Ronaldon. Çdo njeri ka karrierën e tij, por kam parë të njëjtin dedikim për të punuar, si CR7-a dhe deri tani mund të them se janë konfirmuar fjalët e mira që më kishin thënë për të. Jam i kënaqur që e kemi në ekip, pasi mund të shndërrohet në një pikë referimi. Do të jetë pjesë e skuadrës për ndeshjen me Nantes, por nuk e kam vendosur ende a do të luajë nga fillimi”, u shpreh Tudor.

Më pas kroati theksoi se sulmuesit veteran kilen do t’i duhet pak kohë për të kapur ritmin e të tjerëve dhe për t’u përshtatur me filozofinë e lojës, teksa shtoi se Sanchez mund të luajë në të tre pozicionet.

“Ne luajmë me tre sulmues dhe Alexis mund të bëjë çdonjërin prej roleve, pasi ka eksperiencën dhe cilësitë e duhura. Do t’i duhet rreth një muaj që të vijë në formën e tij më të mirë, megjithatë më ka pëlqyer gjithmonë angazhimi dhe dëshira e tij. Te Interi vinte thuajse gjithmonë nga stoli, por me dëshirën maksimale për të ndryshuar ndeshjen”, tha Tudor.