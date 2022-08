Tyson ka mbetur trokë: Gjithçka fitova, m’i morën femrat

Pothuajse të gjitha paratë që i fitoi duke luftuar në ring, Mike Tyson i ka shpenzuar për partneret e tij dhe tani është në një situatë delikate financiare. Përveç kësaj, ai gjithashtu ka humbur shumë nga pasuria e tij në festa të ndryshme.

Tyson u intervistua në podcastin “The Pivot”, ku rrëfeu se kishte shpenzuar rreth 500 milionë dollarë për femrat që kishte pasur:

“Milionët e mi të fundit u shpenzuan për rehabilitimin tim. Nga rreth 500 milionë që fitova si boksier, nuk më kishte mbetur asgjë. Të gjitha shkuan për femrat për 15 deri në 16 vjet. Mendoja se kisha shumë para, por më kanë mbaruar”.

Përveç kësaj, “Iron Mike” shpjegoi se nuk do t’u lërë asgjë si trashëgimi fëmijëve të tij:

“Ajo që unë u lë atyre është mësimi se duhet të punojnë shumë dhe të luten. Paraja nuk do t’i ndihmonte, përkundrazi do t’i dëmtonte, sepse nuk do t’i mësonte ata të kujdesen për veten e tyre, për të kapërcyer vështirësitë dhe për të qenë punëtorë”.

Lufta e tij me Hulu (shërbim amerikan i transmetimit)

Seriali “Mike” do të shfaqet premierë në Hulu (, më 25 gusht, por jo pa polemika. “Iron Mike” shprehu pakënaqësinë e tij për mënyrën se si Hulu e kreu produksionin dhe se nuk e kishte kontaktuar për të konsultuar disa episode të jetës së tij.

“Hulu është versioni i transmetimit të tregtisë së skllevërve. Ata vodhën historinë time dhe nuk më paguan. Mos lejoni që Hulu t’ju mashtrojë. Unë nuk e mbështes historinë e tyre për jetën time. Nuk është viti 1822, por 2022. Kanë vjedhur historinë e jetës sime dhe nuk jam paguar. Për drejtuesit e Hulu unë jam thjesht një “negro” që mund ta shesin në ankand,” postoi Tyson në Instagram.