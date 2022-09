U-19/ Belgjikë-Shqipëri, formacioni titullar që ka përzgjedhur Cungu

Kombëtarja U-19 nis kualifikueset e Euro 2023 me sfidën përballë Belgjikës, në “Stedelijk Sportstadion Hasselt”. Të besuarit e trajnerit Armando Cungu, pavarësisht nivelit të lartë të kundërshtarit, tenton rezultatin pozitiv, për të shkuar me moral të lartë në takimi tjetër, që do të zhvillohet pas tri ditësh (24 shtator), kundër Spanjës.

Kuqezinjtë janë grumbulluar fillimisht në Durrës ku kanë zhvilluar disa seanca, për t’u zhvendosur më pas në Beligjikë, ku zhvillohen ndeshjet e Grupit 7 kualifikues.

Formacionet: