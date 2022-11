U dëmtua në duelin me Baren, Tonali “merr pushimet”

Sandro Tonali ishte një nga protagonistët e Italisë në sfidën miqësore të zhvilluar në Air Albania ndaj Shqipërisë. Për fat të keq, mesfushori i Milanit pësoi një dëmtim të frikshëm pas duelit me Keidi Baren teksa u përplas me kokë në tokë dhe u detyrua ta mbyllë ndeshjen në fundin e pjesës së parë duke dalë nga fusha vetëm me ndihmën e barelës.

Megjithatë, testimet e mëvonshme konfirmuan se Tonali nuk kishte pësuar një dëmtim serioz dhe tashmë nga Italia bëjnë të ditur se mesfushorit i është dhënë leje nga stafi i kombëtares për të mos luajtur në sfidën e radhës miqësore, atë ndaj Austrisë.

Në këtë formë, 22-vjeçari do të shijojë disa ditë pushime dhe do t’i rikthehet aktivitetit më datë 2 dhjetor, datë në të cilën Milani nis përgatitjet për pjesën e dytë të sezonit.