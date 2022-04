U dëmtua rëndë me Brazilin, ja sa do të mungojë “ylli” i Ajaxit

Sulmues brazilian, Antony dos Santos, një nga “yjet” e Ajaxit, do të mungojë për të paktën një muaj dhe “ekziston mundësia që ai të mos luajë për pjesën e mbetur të sezonit”, – thuhet në një deklaratë të klubit holandez. Sulmuesi doli me barelë nga fusha gjatë pjesës së dytë të ndeshjes Bolivi-Brazil 0-4, e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës “Katar 2022”, e luajtur më 30 mars.

Pas testeve të kryera në Amsterdam, Ajax arriti në përfundimin se “dëmtimi në kyçin e këmbës së djathtë është më i rëndë se sa mendohej fillimisht” dhe ai nuk do të mund të luajë gjatë muajit prill.

Do të mungojë në finalen e Kupës kundër PSV-së

Futbollisti, i cili kishte shënuar 12 gola dhe kishte dhënë dhjetë asistime në 33 ndeshjet e luajtura këtë sezon me skuadrën holandeze, do të mungojë në finalen e Kupës së Holandës, Ajax-PSV Eindhoven, më 17 prill.

