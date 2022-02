U kap me patentë të falsifikuar, jepet dënimi për Enis Bardhin

Mesfushori shqiptar nga Maqedonia e Veriut, aktualisht pjesë e Levantes në LaLiga, Enis Bardhi, është dënuar me katër muaj burg dhe 1920 euro gjobë për drejtimin e automjetit me patentë të falsifikuar. Gjtihsesi, gjyqtari e ka pezulluar ekzekutimin e këtij dënimi me kushtin që ai të mos kryejë më krim.

Bardhi u përgjua nga agjentët e Policisë Vendore në orën 12:30 të datës 5 prill 2021 në rrugën Hermanos Machado, shumë pranë stadiumit Ciutat de València.

Agjentët verifikuan se mesfushori po drejtonte makinën pa leje drejtimi, situatë për të cilën i akuzuari ishte “në dijeni të plotë”.

Përveç kësaj, kur policia i kërkoi të tregonte patentën, ai paraqiti një të prodhuar në Maqedoninë e Veriut me emrin e tij, e cili ishte “plotësisht false”.

Prokurori kërkoi për Bardhin dënimin me 6 muaj burg dhe 12 muaj gjobë (tetë euro në ditë), ndonëse përfundimisht sanksioni ka qenë katër muaj burg dhe tetë muaj gjobë, me kusht.