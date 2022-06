U largua nga Skënderbeu, talenti Kosovar firmos me “Intelektualët”

Rënia e Skënderbeut në Kategorinë e Parë sigurisht që do të pasohej me një eksod futbollistësh. Ata më cilësorët kuptohet që do të kërkojnë skuadra që luajnë në Superiore apo në kampionate të tjera më cilësore. Një prej tyre është edhe Leonat Vitija, talenti 21-vjeçar nga Kosova, që është kthyer në vendlindje, duke firmosur për skuadrën e Dritës së Gjilanit. Marrëveshja me “Intelektualët” është për tre vjet, çka do të thotë që drejtuesit e klubit kanë shumë besim te cilësitë e lojtarit të ri, që ka fituar përvojë të mjaftueshme gjatë tri sezoneve të fundit në Kategorinë Superiore.

Njoftimi i Dritës:

“Leonat Vitija 3 vite me DRITËN.

Talenti i Skënderbeut, Leonat Vitija, qendërmbrojtës, ka arritur marrëveshje trivjeçare me klubin tonë.

Kontrata u nënshkrua në prani të Drejtorit Sportiv, z.Valon Zymberi, i cili i dëshiroi mirëseardhje dhe suksese Leonatit te FC DRITA.

Leonati për tri vite ishte pjesë e klubit të madh shqiptar, ku ka zhvilluar 67 ndeshje me Skënderbeun në kampionat dhe në garat e Kupës.

FC DRITA i dëshiron mirëseardhje dhe suksese me klubin tonë.”