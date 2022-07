“U larguan lojtarë të rëndësishëm”, Mehmeti: Jemi në formatim e sipër, miti i fushës ka rënë!

Partizani është në përgatitjet e fundit para nisjes për në Gjeorgji, aty ku të enjten ndeshet me Saburtalon në një sfidë të vlefshme për turin e parë të Conference League. Në një intervistë për Supersport, trajneri i të kuqve, Dritan Mehmeti thekson se skuadra është ende në formatim e sipër pasi janë larguar lojtarë të rëndësishëm (H.Marku, Stenio Junior apo Kristi Kote) ndërsa shton se të rinjtë e afruar në merkato kërkojnë kohën e tyre për t’u përshtatur.

“Përgatitjet kanë shkuar shumë mirë sepse kushtet kanë qenë shumë komode sa i takon edhe fushës së stërvitjes. Jemi në formatim e sipër sepse janë larguar lojtarë të rëndësishëm, por edhe kemi marrë lojtarë që presim të bëjnë diferencën dhe të plotësojnë skuadrëën. Por, afrimet duan kohën e tyre dhe shpresoj t’i marrim maksimumin për kaq kohë sa kemi pasur në dispozicion”.

Hoxha- “Albani nuk do jetë se ka pasur shqetësime fizike, është një vlerë dhe ka vite që është pjesë e klubit. Nuk ka probleme për kontratën, presidenti i ka bërë kontratë të përjetshme”.

Saburtalo nuk luan në stadiumin e shtëpisë- “Mendoj që miti i fushës ka rënë, por shkalla e vështirësisë do jetë. Mund të jetë një plus, por prapë është ndeshje jashtë. Nuk i di marrëdhëniet që kanë me tifozët por ne do të përgatitemi për të gjithë faktorët që do të jenë kundrejt nesh”, u shpreh Mehmeti.