U shkarkua nga Sevilla, spanjolli gjen shumë shpejt punë në Premier League

Wolves së shpejti do të bëhet me trajner të ri. Mediet britanike e kanë bërë fakt të kryer që Julen Lopetegui do të marrë drejtimin e “ujqërve”.

Klubi anglez vetëm pak dit më parë shkarkoi trajnerin portugez Bruno për shkak të rezultateve të dobëta. Pas tetë javëve të para në Premier League, Wolves ndodhet në vendin e 18-të me vetëm gjashtë pikë të grumbulluara dhe, për të shpëtuar një sezon që sapo ka nisur, drejtuesit e klubit kanë menduar të afrojnë një trajner më mjaftë eksperiencë.

Lopetegui në karrierën e tij ka drejtuar edhe Spanjën, të cilën e “braktisi” pas 20 ndeshjes për të marrë drejtimin e Realit të Madridit. Kjo përvojë në klubin “merengues” zgjati shumë pak, gjithsej vetëm 14 ndeshje.

Në rast se cdo gjë do të mbyllet me sukses, për Lopeteguin, që sapo është shkarkuar nga Sevilla, do të jetë eksperienca e parë në Premier League. Tekniku spanjoll, në nivel klubesh, ka drejtuar në La Liga dhe në kampionatin portagez ekipin e Portos.