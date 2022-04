U shty prej dëborës, caktohet orari për St. Etienne-Marseille

Takimi St. Etienne – Marseille, i cili ishte planifikuar të luhej të shtunën në mbrëmje në orën 21:00 dhe i shtyrë për shkak të kushteve atmosferike do të luhet, sot, të dielën duke filluar nga ora 15:00.

Klubi St. Etienne kërkoi nga Federata shtyrjen e takimit për shkak të reshjeve të dëborës, duke bërë që stadiumi të mos e përballonte diçka të tillë.

St. Etienne – Marseille vendos përballë dy skuadra me traditë, por të ndryshme në këtë sezon, me vendasit të cilët janë në vendin e 18-të me 27 pikë, ndërsa marsejezët janë në vendin e dytë me 53 pikë dhe pavarësisht temperaturave të ulëta, pritet një duel shumë “i nxehtë” dhe i luftuar.