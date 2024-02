UEFA Development/ Shqipëria U16 nis grumbullimin, Behari fton 20 lojtarë

Federata Shqiptare e Futbollit është gati për organizimin e turneut të dytë europian për këtë vit. Bëhet fjalë për kompeticionit të grupmoshës U16 “UEFA Development” për djem. Që do të zhvillohet në vendin tonë në datat 2-7 mars. Të gjithë ndeshjet do të luhen në “Shtëpinë e Futbollit”.

Në këtë turne do të marrin pjesë Shqipëria U16 së bashku me Kosovën U16, San Marinon U16 dhe Belizen U16. Kombëtarja U16, që drejtohet nga trajneri Ardi Behari, do të nisë sot grumbullimin në Durrës. Seancat stërvitore do të zhvillohen në kompleksin Tropikal.

Trajneri Ardi Behari ka grumbulluar 20 lojtarë. 10 prej tyre vijnë nga klubet e kampionatit shqiptar, teksa aktivizohen me Partizanin, Tomorin, Akademinë Pepa, Tiranën, Skënderbeun, Akademinë e Futbollit dhe Vllazninë.

Pjesa tjetër e futbollistëve luajnë jashtë me klube të ndryshme europiane si Ternana, Fortuna Dusseldorf, Olympiacos, Peterborough, Juventus, Genoa, Udinese, Tottenham, Koln dhe Fermana.

Sa i përket kalendarit, ndeshjet e para të këtij turneu do të zhvillohen në datën 2 mars. Takimi i parë në “Shtëpinë e Futbollit” do të jetë San Marino-Kosova (11:30). Më pas, Shqipëria do të përballet me Belizen (14:30).

Ndeshjet e dyta do të zhvillohen në datën 4 mars. Belize-San Marino në orën 11:30, ndërsa Shqipëria dhe Kosova do të përballen së bashku prej orës 14:30.

Turneu do të ulë siparin më datë 7 mars. Sfida e parë do të jetë Kosovë-Belize (11:30). Shqipëri-San Marino do të luhet në orën 14:30.

LISTA E LOJTARËVE TË FTUAR