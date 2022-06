UEFA iu beson arbitrave që vendosën drejtësi në finalen e Kupës, gjykojnë një ndeshje europiane

Kombëtaret U21 janë duke zhvilluar ndeshjet e fundit kalifikuese për Europianin e kësaj grupmoshe që do të zhvillohet në vitin e ardhshëm në Rumani dhe Gjeorgji. Një nga kombëtaret që do të zbresë në fushë e kërkon me ngulm kualifikimin është Holanda U21.

Tulipanët e vegjël për momentin janë në vendin e dytë në grupin E dhe kërkojnë t’ia rrëmbejnë pozicionin e parë Zvicrës. Ndeshja e radhës për skuadrën holandeze është ajo në transfertë ndaj Moldavisë. Një sfidë e cila i është besuar trupës shqiptare të arbitrave me në krye kryesorin Juxhin Xhaja.

Ndërkohë, në rolin e asistentëve janë Ilir Tartaraj dhe Dojando Myftari, ndërsa arbitër i katërt është Kreshnik Bajramaj. Vlen të theksohet se kësaj trupë gjyqtarësh iu besua edhe finalja e Kupës së Shqipërisë mes Vllaznisë dhe Laçit të cilën e fituan shkodranët pas 120 minutash lojë me rezultatin 2-1.

Sakaq, për t’iu rikthyer ndeshjes europiane që do të gjykohet nga Xhaja me “shokë”, kjo nuk është hera e parë që UEFA angazhon dhe impenjon arbitra shqiptarë në të tilla sfida.