UEFA zyrtarizon përjashtimin e Rusisë, Shqipëria e ka rrugën e shtruar për vendin e parë

Lufta e hapur ndaj Ukrainës tashmë prej një kohe të gjatë do t’i kushtojë Rusisë edhe në botën e sportit teksa UEFA në mbështetje të vendimit të datës 28 shkurt që pezulloi kombëtaren ruse dhe skuadrat nga veprimtaritë Europiane, ditën e sotme ka vendosur t’i japë formë zyrtare këtij vendimi dhe tashmë kombëtarja ruse nuk është më e pezulluar por e përjashtuar.

Nga vendimi i Komitetit Ekzekutiv i UEFA-s preket drejtpërdrejt edhe kombëtarja e Shqipërisë duke qenë se kuqezinjtë e trajnerit Edy Reja ishin shortuar në të njëjtin grup (Grupi B) me Rusinë në Ligën e Kombeve.

Tashmë, Shqipëria si kundërshtarë të saj do të ketë vetëm Izraelin dhe Islandën (ndeshjet e para luajnë në qershor), teksa kanë një mundësi të artë për të arritur vendin e parë në grup. Sakaq, Rusia do të renditet automatikisht e fundit, ndërsa është përjashtuar edhe kombëtarja ruse e femrave nga Europiani, ashtu sikurse edhe nga kombëtarja e U21 nga kampionati europian.

Sakaq, në vendimet e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s e kanë pësuar edhe klubet ruse të cilat nuk do të jenë pjesë e asnjë kompeticioni europian për sezonin 2022-2023.

Vendimet e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s:

-Rusia nuk do të marrë pjesë në Grupin 2 të Ligës B në Ligën e Kombeve dhe automatikisht do të jetë e renditur në vendin e katërt të grupit. Si pasojë do të zbresë një Ligë më poshtë pas përfundimit të fazës së grupeve, do të mbajë vendin e 16-të në Ligën B.

Faza finale e Europianit 2022 për femra:

-Kombëtarja e Rusisë së femrave nuk do të marrë pjesë në Grupin C në turneun që është parashikuar të nisë më datë 6-31 korrik në Angli. Rusia do të zëvendësohet nga Portugalia, kundërshtar që Rusia e mposhti në Play-Off.

Kualifikimit e Botërorit 2023 për femra:

-Rusia nuk i luajti dy ndeshjet e muajit prill në Grupin E duke kompromentuar Danimarkën, Maltën, Bosnje-Hercegovinën, Azerbaxhanin dhe Malin e Zi. Rusia nuk do të marrë më pjesë në këtë grup dhe rezultatet e arritura deri më tani ndaj Rusisë bëhen të pavlefshme. Kështu, Grupi E do të vazhdojë me pesë kombëtare.

Kualifikimet për Europianin 2021-2023 nga kombëtarja U21:

Rusia nuk i luajti dy ndeshjet e muajit mars duke kompromentuar Grupin C ku janë edhe Spanja, Sllovakia, Malta, Lituania dhe Irlanda e Veriut. Rusia nuk do të marrë më pjesë në këtë grup dhe rezultatet e arritura deri më tani ndaj Rusisë bëhen të pavlefshme. Kështu, Grupi C do të vazhdojë me pesë kombëtare.